Карлос Алькарас — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Карлос Алькарас — Андрей Рублёв.
Ставка: победа Алькараса за 1.54.
«Во 2-м туре Итогового чемпионата ATP в Красной группе россиянин Андрей Рублёв померится силами с испанцем Карлосом Алькарасом.
На этом турнире важное значение имеет такой не самый привычный в теннисе фактор, как турнирная таблица. Ведь из квартета участников группового этапа в полуфинал выходят только двое. И оба соперника свои стартовые поединки в Турине проиграли.
26-летний Андрей Рублёв без вариантов уступил своему соотечественнику Даниилу Медведеву – 4:6, 2:6, а 20-летний Карлос Алькарас в трёх партиях проиграл немцу Александру Звереву – 7:6, 3:6, 4:6. Вывод такой: сейчас победа просто необходима и Рублёву, и Алькарасу.
Не секрет, что хард не является любимым покрытием россиянина, но свою единственную победу над испанцем Рублёв одержал именно на нём. И было это в начале 2023 года в Абу-Даби в полуфинале – 6:2, 6:1. А больше между собой эти теннисисты не встречались.
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Кто же продолжит борьбу за выход из группы? Очень хочется верить, что это будет Андрей Рублёв, но выиграть у куда более универсального Алькараса ему будет не по силам. Испанец на этот раз одержит победу над россиянином», — сказала Петрова.
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