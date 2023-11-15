Израиль — Швейцария: прогноз Артура Петросяна на матч квалификации Евро-2024

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Израиль – Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии и ТБ 1.5 за 1.84.

«Понятно, что игроки сборной Израиля попали в непростую ситуацию, и в этих условиях, естественно, сложнее добиваться результата, демонстрировать качественную игру и побеждать. Собственно, это было видно в матче с Косовом. Да, понятно, там поле было не лучшего качества, но тем не менее не нанести ни одного удара в створ за 90 минут, не подать ни одного углового – это, как мне кажется, говорит о состоянии, в котором сейчас эта команда находится.

Ну а Швейцария, во-первых, явно выше уровнем команда, во-вторых, ей всего одна победа остаётся до автоматического попадания на Евро. Нет проблем с кадрами, в отличие от Израиля, все основные игроки-лидеры в сборе — Джака, Шакири, Аканджи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Игра пройдёт на нейтральном поле в Венгрии. Вдали от родных стен у Израиля семь поражений в последних 10 матчах. Думаю, всё это говорит о том, что швейцарцы здесь будут фаворитами и будут ближе к победе.

Говоря о ставках, мне кажется, самая оптимальная такая – победа Швейцарии и общий тотал мячей более 1.5 за 1.84. В первом матче швейцарцы выиграли 3:0. Такой мой здесь вариант», — сказал Петросьян.