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Даниил Медведев — Александр Зверев: ставка Надежды Петровой на игру Итогового турнира ATP

Даниил Медведев — Александр Зверев: ставка Надежды Петровой на игру Итогового турнира ATP
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Даниил МедведевАлександр Зверев.

Ставка: победа Медведева за 1.47.

«Россиянин Даниил Медведев может досрочно выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP. В матче 2-го тура в Красной группе он поспорит за это право с Александром Зверевым из Германии.

В своих стартовых матчах и россиянин, и немец одержали победы. 27-летний Даниил Медведев буквально не оставил шансов другому представителю России Андрею Рублёву – 6:4, 6:2, а 26-летний Александр Зверев после проигранного первого сета 6:7 взял у испанца Карлоса Алькараса два последующих весьма уверенно – 6:3, 6:4.

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Хард для Медведева покрытие очень удобное. Он выиграл на нём 51 матч из 64 сыгранных за последний год. У Зверева тут всё гораздо скромнее – 31 победа в 49 матчах. Но дело тут в другом. В очных поединках, а их было очень много, россиянин почти всегда оказывается сильнее немца. Из последних 10 встреч между ними восемь осталось за Даниилом. При этом шесть раз они играли между собой в этом году, и у немца пять поражений. Свою единственную победу в 2023 году над россиянином Зверев одержал на харде в Цинциннати в третьем круге — 6:4, 5:7, 6:4. А не так давно в полуфинале Пекина Медведев просто разгромил Зверева – 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Вот и сейчас шансы на выигрыш у россиянина намного выше, чем у немца. Его игра мощнее. Плюс психологически он гораздо более устойчив. Он и победит», — сказала Петрова.

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