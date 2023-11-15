«Ванкувер» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Ванкувер» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Ванкувера» за 1.95.

«Эти две команды находятся в совершенно разном положении. «Ванкувер» — на одухотворённом подъёме. Канадская команда идёт второй в Западной конференции, одержала девять побед в последних 11 матчах.

Все хорошо у «Кэнакс», даже говорить не о чем. В порядке там и россияне – Андрей Кузьменко и Илья Михеев, вернувшийся после травмы. Отдельно хорош голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко, который выдаёт процент отражённых бросков за 93,0, что позволяет ему претендовать на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Айлендерс» потерпели пять поражений подряд. Третье с конца место на Востоке, особо нет перспективы на выход в плей-офф. А вратарь Илья Сорокин, который в прошлом году стал вторым в голосовании на «Везина Трофи», теперь выдаёт ужасающий процент отражённых бросков ниже 91,0.

В общем, победа «Ванкувера» тут прогнозируется, как божий день в середине знойного лета. А коэффициент за неё дают весьма приличный.

Я бы в этом матче взял кэф 1.95 на то, что в основное время здесь победит «Ванкувер», — сказал Лысенков.