Кипр — Испания: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Кипр – Испания в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Кипра с форой (+3.5) за 1.75.

«Подходит к концу отборочный турнир к Евро-2024. Многие команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии. Одной из таких команд стала сборная Испании, которая выдала впечатляющую серию из победных встреч. В этих матчах испанцы мало пропускали и много забивали. Может быть, по последним матчам этого не скажешь, но важные победы над Шотландией и Норвегией в гостях обеспечили испанцам выступление в финальной стадии чемпионата Европы и первое место на данный момент в группе А. Вровень идут Испания и Шотландия, набрав по 15 очков. У испанцев остались два матча — игра с аутсайдером Кипром на выезде и домашняя игра со сборной Грузии.

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Да, Испания сейчас в хорошем состоянии. А команда Темури Кецбая забила всего два мяча, при этом 25 пропустила, она выступает чудовищно в этом отборе. Но Испания на выезде в редких случаях, может быть, за исключением матча с Грузией, прямо вот расстреливает всю обойму. Я думаю, что хорошая должна получиться домашняя игра со сборной Грузии. А вот с Кипром, ну, выиграют там, может быть, и не крупно. Мне кажется, Кипр вполне может в домашней встрече упереться и крупно сборной Испании не проиграть.

Мой прогноз на эту встречу — Кипр с форой (+3,5) за 1.75. Кипр с разницей в 4 мяча, мне кажется, не должен проиграть у себя дома», — сказал Генич.

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