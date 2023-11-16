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Кипр — Испания: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

Кипр — Испания: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
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16 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Кипр — Испания. Начало — в 20:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Испанцы обеспечили себе путёвку на Евро-2024, а Кипр в семи матчах не набрал ни одного очка. Но пиренейцы не будут расслабляться, ведь первое место в группе им ещё не гарантировано. Смогут ли киприоты хотя бы избежать разгрома?

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