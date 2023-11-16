Кипр — Испания: прогноз Александра Вишневского на матч отборочного турнира Евро-2024

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Кипр — Испания.

Ставка: победа Кипра с форой (+3.5) за 1.70.

«Эта игра будет юбилейной между этими соперниками, и по истории встреч можно проследить, насколько в данной паре важно своё поле. В пяти домашних матчах Испания выиграла все пять раз с общим счётом 34:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но когда матчи проходят на Кипре, то всё происходит по-другому и ни разу Испания не выигрывала крупно. В последней встрече, которая была очень давно, вообще выиграл Кипр (3:2). Тогда испанцы проводили свой первый матч после чемпионата мира под началом нового наставника и собраться не сумели. Фактор мотивации тут играет очень большую роль.

Сейчас у Испании мотивации нет, плюс на Кипре она выигрывает не крупно, поэтому можно предположить, что и на этот раз крупной победы не будет. Я поставлю на Кипр с форой (+3.5). Испанцы наверняка победят, но вряд ли это будет разгромный счёт. Испании от этого матча ничего не надо, играть она будет не перед своими зрителями, поэтому вряд ли будет стараться забить много голов», — сказал Вишневский.