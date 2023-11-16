Новак Джокович — Хуберт Хуркач: ставка Надежды Петровой на матч Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Новак Джокович – Хуберт Хуркач.

Ставка: победа Джоковича с форой (-4.5) за 2.15.

«Новак Джокович после поражения накануне рискует остаться без полуфинала на Итоговом чемпионате ATP в Турине.

Легендарный серб во вторник встречался с итальянцем Янником Синнером и уступил ему в трёх партиях – 5:7, 7:6, 6:7. И это можно назвать первой сенсацией турнира. Теперь 36-летнему теннисисту необходимо во что бы то ни стало побеждать поляка Хуберта Хуркача, который был заявлен на турнир вчера, после снятия с него проявившего свою очередную эксцентричность грека Стефаноса Циципаса. Дело в том, что он отказался от борьбы, уже выйдя на корт. И тем самым подарил победу Хольгеру Руне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

26-летний польский теннисист выиграл на харде 31 матч из 51 за последний год. Девятая ракетка мира вообще прибавил в своих результатах. В 2023 году он выиграл два титула (Шанхай, Марсель).

В очных встречах между этими теннисистами, а их было шесть, побеждал только Джокович, в том числе два раза в этом сезоне, когда не обошлось и без победы серба на харде – 6:3, 7:5.

Сейчас Новак тоже выиграет, победа ему гораздо нужнее», — сказала Петрова.