Новак Джокович — Хуберт Хуркач: ставка Надежды Петровой на матч Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Новак Джокович – Хуберт Хуркач.
Ставка: победа Джоковича с форой (-4.5) за 2.15.
«Новак Джокович после поражения накануне рискует остаться без полуфинала на Итоговом чемпионате ATP в Турине.
Легендарный серб во вторник встречался с итальянцем Янником Синнером и уступил ему в трёх партиях – 5:7, 7:6, 6:7. И это можно назвать первой сенсацией турнира. Теперь 36-летнему теннисисту необходимо во что бы то ни стало побеждать поляка Хуберта Хуркача, который был заявлен на турнир вчера, после снятия с него проявившего свою очередную эксцентричность грека Стефаноса Циципаса. Дело в том, что он отказался от борьбы, уже выйдя на корт. И тем самым подарил победу Хольгеру Руне.
26-летний польский теннисист выиграл на харде 31 матч из 51 за последний год. Девятая ракетка мира вообще прибавил в своих результатах. В 2023 году он выиграл два титула (Шанхай, Марсель).
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В очных встречах между этими теннисистами, а их было шесть, побеждал только Джокович, в том числе два раза в этом сезоне, когда не обошлось и без победы серба на харде – 6:3, 7:5.
Сейчас Новак тоже выиграет, победа ему гораздо нужнее», — сказала Петрова.
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