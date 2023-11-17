Италия — Северная Македония: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

17 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Италия — Северная Македония. Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Итальянцы пока идут третьими в своей группе! Англию уже не догнать, а вот до Украины три очка и игра в запасе. Вероятно, всё решится в очной встрече, но сначала нужно победить Северную Македонию. А с этим у команды Лучано Спаллетти могут возникнуть проблемы, ведь в первой игре случилась ничья — 1:1. Получится ли выиграть в этот раз?

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