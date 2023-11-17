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Англия — Мальта: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

Англия — Мальта: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
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17 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Англия — Мальта. Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Сборная Англии уже решила свои задачи: путёвка на Евро в кармане. Так что сейчас для Гарета Саутгейта наступает время экспериментов. А вот Мальта — главный аутсайдер группы. Кажется, исход матча совершенно ясен, вопрос только, с какой разницей англичане победят. Будет ли домашняя виктория команды Саутгейта крупной?

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