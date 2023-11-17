Италия — Северная Македония: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Италия — Северная Македония.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 1.60.

«Италия и Северная Македония сыграют в 9-м туре квалификации Евро-2024. В опасной ситуации сейчас находятся итальянцы — рискуют пропустить уже второй крупный международный турнир подряд. Сегодня «лазурной команде» нужна только победа.

Италия проиграла Англии в последнем туре отбора на Евро — 1:3. Теперь за два тура до финиша команда идет третьей в группе, уступая Украине со второго места три очка. Впрочем, у украинцев на одну игру больше, так что далеко не всё потеряно для подопечных Лучано Спаллетти. Но сразу за ними в группе идёт Северная Македония, у которой семь очков в активе. Думаю, сейчас «красные львы» не собираются проигрывать — на прошлый Евро они с успехом отобрались.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я верю в победу Италии. Команда не может позволить себе снова пропустить международный турнир — ранее «лазурная команда» не поехала на ЧМ-2022. Зато летом итальянцы принимали участие в финальном этапе Лиги Наций.

Конечно, уровень и класс игроков у Италии выше, чем у Северной Македонии. Думаю, хозяева поля сумеют быстро забить, а потом станут играть от обороны, не давая сопернику шансов сравнять счёт. Возможно, и два-три мяча подопечные Спаллетти забьют — всё-таки положение в группе у них не лучшее.

Предлагаю поставить на победу Италии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.60», — сказал Павлюченко.