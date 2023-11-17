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Италия — Северная Македония: прогноз Егора Титова на игру квалификации Евро-2024 в Риме

Италия — Северная Македония: прогноз Егора Титова на игру квалификации Евро-2024 в Риме
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Северная Македония в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 1.50.

«У Италии есть возможность взять реванш за тот матч, в котором македонцы выбили их в квалификации к чемпионату мира. Невероятный сюжет был. Столько моментов создала Италия, но не забила, а в концовке получила мяч в свои ворота. В Италии об этом точно не забыли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды встречались не так давно, как раз Спаллетти возглавил итальянцев. И на тяжёлом поле дома македонцы не проиграли – 1:1. Сейчас Италия решила провести матч на «Олимпико» в Риме. Такая огромная арена будет давить на гостей. Да и, честно говоря, в классе разница очень большая. Я не верю в очередную сенсацию. Италия обязана побеждать, чтобы потом побиться с украинцами за место на Евро.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 9-й тур
17 ноября 2023, пятница. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставлю на Италию с форой (-1.5). Минимум 2:0 будет, минимум», — сказал Титов.

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