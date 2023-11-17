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Дания — Словения: прогноз Алексея Андронова на игру отборочного раунда Евро-2024

Дания — Словения: прогноз Алексея Андронова на игру отборочного раунда Евро-2024
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Дания — Словения.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

«Отборочный матч чемпионата Европы, довольно интересный, потому что играют 2 лидера с одинаковыми показателями (по 19 очков и у тех, и у других). Обе команды, в принципе, в хорошей форме — по 5 матчей уже не проигрывают. Первая игра между ними вничью 1:1 завершилась.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но здесь такая ситуация, при которой никому проигрывать нельзя. И словенцев не устроит даже и ничья, может быть, поскольку тогда снова вернется в гонку Казахстан, скорее всего, которому предстоит играть с Сан-Марино, а дальше — последний матч Словения – Казахстан. Он как раз будет лобовым за выход на чемпионат Европы.

Поэтому, я думаю, Словения вряд ли только об обороне должна мыслить несмотря на то, что матч гостевой. И вообще, я жду от него забитых мячей, прежде всего.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 9-й тур
17 ноября 2023, пятница. 22:45 МСК
Дания
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во-первых, мне кажется, что счет 2:1 тут весьма вероятен. Но если прям под горячую руку словенцы попадут датчанам, то, наверное, нельзя и разгрома исключать. Короче говоря, мне нравится коэффициент 2,1 на тотал больше 2,5», — сказал Андронов.

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