Нидерланды — Ирландия: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
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18 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Нидерланды — Ирландия. Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Сборная Нидерландов ещё не обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы. У неё столько же очков, сколько и у Греции. Правда, есть ещё и матч в запасе — как раз с Ирландией. Если голландцы победят, то в очной встрече с греками их устроит и ничья. Смогут ли немотивированные ирландцы остановить соперников?
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