Армения – Уэльс: прогноз Егора Титова на матч квалификации чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Армения – Уэльс в квалификации Евро-2024.

Ставка: Уэльс не проиграет и ТМ 3.5 за 1.65.

«Достойный цикл проводила Армения, но лишь до того момента, как упустили победный счет в Турции (1:1). В следующих двух встречах – 2 сухих поражения. Если с Хорватией сложно пока соперничать, но как можно было в такой ситуации проиграть Латвии, еще так бесславно…

Сейчас остается цепляться за призрачный шанс. Если выиграть у Уэльса дома, то можно будет его догнать, а там побороться с хорватами. Звучит очень сложно. И, честно говоря, я думаю, эмоциональное состояние армянской команды надорвано, а для нее это ключевой момент. Поражение от Латвии окончательно выбило из колеи. А валлийцы как раз на подъеме после победы над сборной Хорватии. К тому же они хотят вернуть должок Армении за домашнее поражение.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Возьму ставку – Уэльс не проиграет и тотал меньше 3,5. Голов много точно не будет. Считаю, что сейчас психологически Уэльс превосходит Армению, да и в целом у него сборная более опытная. А в таких «стыках» это важнейшая составляющая успеха», — сказал Титов.