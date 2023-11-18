Янник Синнер – Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на полуфинал Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Янник Синнер – Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева за 2.30.

«Даниил Медведев вышел в полуфинал итогового Чемпионата ATP со второго места «Красной группы» и за выход в финал поборется с победителем «Зелёной группы» итальянцем Янником Синнером.

Наверное, подсознательно 27-летний россиянин в своём заключительном матче группового этапа понимал, что с Новаком Джоковичем ему до финала лучше не встречаться и его поражение от Карлоса Алькараса – 4:6, 4:6, можно объяснить ещё и этим.

В свою очередь, 22-летний Янник Синнер, обыграв датчанина Хольгера Руне (6:2, 5:7, 6:4), и подарил путёвку сербу в полуфинал, сам туда вышел с первого места.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И россиянин, и итальянец сейчас находятся в хорошей форме. Их личная история противостояний насчитывает восемь матчей. Счёт 6-2 в пользу Медведева. Но до недавнего времени было 6-0, однако в финалах в Вене (7:6, 4:6, 6:3) и Пекине (7:6, 7:6), которые прошли этой осенью, сильнее был Синнер. А до этого в финалах в Роттердаме (5:7, 6:2, 6:2) и Майами (7:5, 6:3) побеждал Медведев. И речь сейчас о матчах этого года, которые прошли на харде.

Итак, Синнер, научился побеждать Медведева. Но выиграет ли он у него в третий раз подряд? Вряд ли, скорее всего, Даниил окажется сильнее. Скажется и чувство реванша, и просто мощная форма россиянина в данный конкретный момент», — сказала Петрова.