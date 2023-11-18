Нидерланды — Ирландия: ставка Романа Павлюченко на встречу отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Ирландия.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 1.61.

«В одном из последних туров отбора на Евро-2024 сойдутся Нидерланды и Ирландия. Для меня тут фаворит очевиден — голландцам нужны очки, чтобы обеспечить себе выход в финальный этап.

Сейчас в группе Нидерланды идут на втором месте. Однако им пока ничего не обеспечено в этой квалификации Евро-2024. Греция имеет в активе столько же очков, уступая «оранжевым» только по дополнительным параметрам. Правда, греки имеют на одну игру в активе больше. Так что подопечным Кумана необходимо сейчас выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Единственное поражение за последние туры отбора «летучему голландцу» нанесла Франция, уже обеспечившая себе выход в следующую стадию — 1:2. В остальных турах в последние месяцы Нидерланды выигрывали. Правда, много за шесть туров сборная пропустила — семь голов. У Греции с семью матчами пропущенных мячей меньше.

Ирландия не так давно шла на серии поражений из трёх туров отбора на Евро-2024. Помимо ожидаемых неудач с Францией и Нидерландами, команда ещё и уступила Греции — 0:2. В результате «зеленая армия» идёт на четвёртом месте, отставая от греков и голландцев на шесть очков. Шансы выйти из группы у подопечных Стивена Кенни довольно призрачные.

Для меня очевиден фаворит. Нидерланды намного сильнее Ирландии. Хозяева поля имеют мощный состав. Пусть некоторые игроки основы сейчас травмированы, «оранжевые» всё равно способны разобраться с «зелёной армией», особенно у себя дома», — сказал Павлюченко.