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Карлос Алькарас — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на полуфинал турнира в Турине

Карлос Алькарас — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на полуфинал турнира в Турине
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Карлос АлькарасНовак Джокович.

Ставка: победа Джоковича за 1.69.

«Полуфинальное противостояние на Итоговом чемпионате ATP между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем обещает стать классным зрелищем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Оба теннисиста предпочитают агрессивный атакующий теннис. В своих заключительных матчах группового этапа они одержали победы. 20-летний испанец очень уверенно обыграл Даниила Медведева – 6:4, 6:4, а 36-летний серб переиграл поляка Хуберта Хуркача – 7:6, 4:6, 6:1.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
18 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В начале этого года многие теннисные специалисты говорили, и даже утверждали, что испанец Карлос Алькарас вот-вот заступит на трон вместо Новака Джоковича. Однако этого не произошло. Кстати, между собой они играли всего четыре раза, и трижды в этом сезоне. Новак одолел Карлоса на грунте в полуфинале на «Ролан Гаррос» – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 и в финале на харде в Цинциннати – 5:7, 7:6, 7:6, а в финале Уимблдона на траве сильнее был испанец — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Общий баланс у них равный – 2-2. Но хард это любимое покрытие Новака Джоковича. И он не отдаст своему молодому сопернику место в финале – серб победит испанца», — сказала Петрова.

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