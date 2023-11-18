Карлос Алькарас — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на полуфинал турнира в Турине

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Карлос Алькарас – Новак Джокович.

Ставка: победа Джоковича за 1.69.

«Полуфинальное противостояние на Итоговом чемпионате ATP между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем обещает стать классным зрелищем.

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Оба теннисиста предпочитают агрессивный атакующий теннис. В своих заключительных матчах группового этапа они одержали победы. 20-летний испанец очень уверенно обыграл Даниила Медведева – 6:4, 6:4, а 36-летний серб переиграл поляка Хуберта Хуркача – 7:6, 4:6, 6:1.

В начале этого года многие теннисные специалисты говорили, и даже утверждали, что испанец Карлос Алькарас вот-вот заступит на трон вместо Новака Джоковича. Однако этого не произошло. Кстати, между собой они играли всего четыре раза, и трижды в этом сезоне. Новак одолел Карлоса на грунте в полуфинале на «Ролан Гаррос» – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 и в финале на харде в Цинциннати – 5:7, 7:6, 7:6, а в финале Уимблдона на траве сильнее был испанец — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Общий баланс у них равный – 2-2. Но хард это любимое покрытие Новака Джоковича. И он не отдаст своему молодому сопернику место в финале – серб победит испанца», — сказала Петрова.