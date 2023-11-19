Испания — Грузия: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

19 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Испания — Грузия. Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Сборная Испании — на Евро, а Грузии предстоит туда пробиваться через Лигу наций. Турнирного значения игра не имеет, но Хвича Кварацхелия и компания наверняка хотят отыграться за разгром на своём поле. Получится ли это у них?

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