Португалия — Исландия: прогноз Константина Генича на матч квалификации чемпионата Европы

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Португалия — Исландия.

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.18.

«Сборная Португалии уже давным-давно оформила себе официальную путёвку на чемпионат Европы в Германию, но надо триумфально, красиво, ярко закончить этот отбор десятой победой кряду. Всё хорошо у команды Роберто Мартинеса — Португалия играет ярко, результативно. 34 мяча за девять встреч Португалия забила, в одном из матчей, против Боснии, показала вообще какой-то удивительный показатель по xG — больше семи набили, а это значит, что больше десяти должны были забить по итогу. В общем, Португалия в полном порядке, и в заключительном туре она сыграет на «Эштадиу ду Драгао» против сборной Исландии.

Исландцы пропустили четыре мяча в последней игре от словаков и проиграли 2:4. Я думаю, что немало пропустит и от Португалии сборная Исландии. Как-то не в стилистике сборной Исландии сейчас играть от обороны, плюс исландцы понимают, что долго отсиживаться в защите от такой сборной Португалии вряд ли удастся, всё равно рано или поздно пропустишь.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

У Португалии есть свои мотивированные ребята, сколько бы лет ни было Криштиану Роналду, а он продолжает клепать один мяч за другим. Сборная для него — хорошая цель и по количеству матчей, и по количеству забитых мячей. В прошлом матче против Лихтенштейна Криштиану забил очередной гол за национальную команду. Поэтому здесь, хочешь не хочешь, Португалия всё равно полетит вперёд, тем более сейчас у неё идет, сейчас у неё получается.

Поэтому я думаю, что резонно рассмотреть вариант на «Эштадиу ду Драгао» в матче Португалия — Исландия – 1-й тайм больше 1.5 за коэффициент 2.18. Я думаю, что игра должна получиться результативной. Если уж в матче со Словакией забили три мяча в первом тайме, почему бы не забить два мяча минимум на «Эштадиу ду Драгао» и в матче Португалия — Исландия», — сказал Генич.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148