Испания — Грузия: прогноз Константина Генича на встречу отборочного раунда Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Испания – Грузия в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТБ 3 за 1.70.

«Заканчивается отбор к Евро-2024. И последний тур в группе А. Сборная Испании в Вальядолиде сыграет против сборной Грузии. Команды решили уже свои задачи. Грузины через Лигу наций будут пробовать пробиться на чемпионат Европы. А Испании достаточно не проиграть в Вальядолиде, и тогда она займёт первое место в группе.

Конечно, нет никаких сомнений, что испанцы это сделают. Испания первый тайм сыграла с Кипром — забила три мяча, показала очень красивый, яркий футбол. А во втором тайме просто уже экономили силы и откровенно матч доигрывали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Грузии чуть не повезло в домашнем матче с Шотландией — дважды вели в счёте, дважды позволяли сопернику отыграться, а гол в компенсированное время, конечно, максимально болезнен. Конечно, грузины помнят о сокрушительном домашнем поражении в Тбилиси от Испании – 1:7.

Думаю, что матч должен получиться ярким, событийным. Хвича сейчас в огне, много берёт игры на себя, многое у него получается, забивает. Дубль он впервые сделал за сборную и уже больше десятка мячей за национальную команду забил. Поэтому хороший, открытый футбол жду в Вальядолиде. И, думаю, футбол получится результативным.

Я бы сыграл «тотал больше 3 мячей» за 1.7. И, возможно, даже рассмотрел бы вариант «тотал больше 3.5» за хороший коэффициент 2.10», — сказал Генич.