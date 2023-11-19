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Испания — Грузия: прогноз Константина Генича на встречу отборочного раунда Евро-2024

Испания — Грузия: прогноз Константина Генича на встречу отборочного раунда Евро-2024
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Испания – Грузия в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТБ 3 за 1.70.

«Заканчивается отбор к Евро-2024. И последний тур в группе А. Сборная Испании в Вальядолиде сыграет против сборной Грузии. Команды решили уже свои задачи. Грузины через Лигу наций будут пробовать пробиться на чемпионат Европы. А Испании достаточно не проиграть в Вальядолиде, и тогда она займёт первое место в группе.

Конечно, нет никаких сомнений, что испанцы это сделают. Испания первый тайм сыграла с Кипром — забила три мяча, показала очень красивый, яркий футбол. А во втором тайме просто уже экономили силы и откровенно матч доигрывали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Грузии чуть не повезло в домашнем матче с Шотландией — дважды вели в счёте, дважды позволяли сопернику отыграться, а гол в компенсированное время, конечно, максимально болезнен. Конечно, грузины помнят о сокрушительном домашнем поражении в Тбилиси от Испании – 1:7.

Думаю, что матч должен получиться ярким, событийным. Хвича сейчас в огне, много берёт игры на себя, многое у него получается, забивает. Дубль он впервые сделал за сборную и уже больше десятка мячей за национальную команду забил. Поэтому хороший, открытый футбол жду в Вальядолиде. И, думаю, футбол получится результативным.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы сыграл «тотал больше 3 мячей» за 1.7. И, возможно, даже рассмотрел бы вариант «тотал больше 3.5» за хороший коэффициент 2.10», — сказал Генич.

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