Янник Синнер — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на финал Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Янник Синнер – Новак Джокович.

Ставка: победа Джоковича за 1.58.

«Итак, легенда мирового спорта и первая ракетка мира Новак Джокович вновь не пустил на трон своего возможного преемника испанца Карлоса Алькараса, обыграв его в полуфинале – 6:3, 6:2 всего за 1 час и 29 минут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Янник Синнер в 1/2 финала затратил на победу над россиянином Даниилом Медведевым три партии – 6:3, 6:7, 6:1 и ровно на 1 час больше. Это вряд ли будет иметь решающее значение в финале, но всё же отметим данный факт.

Между собой финалисты встречались четыре раза, и 36-летний серб имеет над 22-летним итальянцем преимущество – 3-1. Но тут вот что любопытно — на харде они играли всего один раз. Да-да, на групповом этапе в Турине. Синнер совсем недавно обыграл Джоковича – 7:5, 6:7, 7:6. То есть среди бесчисленных жертв Новака на этом покрытии ещё нет Янника. Будет ли он в этом списке после финала? Думается, что да. Джокович великий, а Синнер пока всего лишь талантлив. Да и не стал бы серб вообще выходить на корт только лишь для участия. Он будет выигрывать и брать реванш. Итак, финал останется за Джоковичем», — сказала Петрова.