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Швеция — Эстония: прогноз Константина Генича на игру отборочного турнира Евро-2024

Швеция — Эстония: прогноз Константина Генича на игру отборочного турнира Евро-2024
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция – Эстония в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Швеции с форой (-2) за 1.85.

«Сборная Швеции, провалившая отбор к чемпионату Европы, в заключительном туре дома сыграет против сборной Эстонии, против аутсайдера группы. У эстонцев пока только одно набранное очко, но шведы всего семь очков набрали, 12 мячей забили и 12 пропустили. И, конечно, они оконфузились в матче против Азербайджана в предыдущем туре, проиграв со счётом 0:3. Там в первые семь минут пропустили два мяча. Надо отыгрываться, надо реабилитироваться хоть как-то за этот провал в отборе и за провал в последней игре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шведы, разумеется, уже никуда не выходят, но это домашняя игра на «Френдс-Арене». Шведы дома у себя играют достаточно убедительно, если не брать, например, матч против австрийцев, где шведы неаккуратно действовали в обороне и позволили лидеру группы из Стокгольма увезти победу. Здесь же против аутсайдера, я думаю, шведы реабилитируются хоть как-то за крупное поражение от Азербайджана. Если сыграют все лидеры у шведской команды, я думаю, должны уверенно в этом матче побеждать.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Швеция
Не начался
Эстония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы сыграл победу сборной Швеции с форой (-2) за хороший коэффициент 1.85», — сказал Генич.

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