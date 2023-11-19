Босния и Герцеговина — Словакия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Босния и Герцеговина – Словакия в квалификации Евро-2024.

Ставка: Словакия не проиграет и ТБ 1.5 за 1.91.

«Ничего не решающая по большому счёту встреча в группе G. Сборная Словакии, уже обеспечившая себе место на чемпионате Европы, сыграет на выезде против Боснии.

Словаки очень хорошо провели отбор — только одна ничья, лишь два поражения от португальцев. Ну, португальцы вообще всех выносили и продолжают выносить в этом отборе. Словакам хочется качественно, уверенно закончить этот отбор, не проиграть сборной Боснии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Боснийцы много в этом отборе пропустили — 18 мячей. Ну и, соответственно, даже в плохом матче Словакия умудрилась два мяча забить Португалии на выезде.

Думаю, что и здесь словаки точно отличатся. Если они пропустят в свои ворота, то ну как минимум два мяча мы с вами увидим. Думаю, что словаки не проиграют и два мяча в этом матче должны побывать в воротах либо одной команды, в частности Боснии, либо команды обменяются забитыми мячами. Но Словакия не проиграет.

Мой прогноз на эту встречу – Словакия не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.91», — сказал Генич.