Россия — Куба: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Куба.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.84.

«Россия и Куба сыграют в товарищеском матче. Очередной спарринг нашей сборной с далеко не топовым противником. Уверен, что сейчас мы наконец-то увидим разгром в исполнении подопечных Карпина.

Россия пока продолжает чередовать разные результаты в своих товарищеских матчах. В прошлом месяце команда сумела победить не такую уж слабую сборную – 1:0 с Камеруном. Это всё-таки участник ЧМ-2022. Хотя и много везло нашей команде в том матче. Впрочем, после этого не сумели подопечные Карпина обыграть более слабую Кению (2:2).

Конечно, нет смысла особо что-то говорить о сборной России, опираясь на эти товарищеские встречи. Состав каждый раз разный, стадионы и страны, в которых проводятся игры, тоже меняются. Так и сейчас: много молодых игроков в составе России, некоторые игроки основы не приехали из-за травм или по другим причинам. Так что тяжело в этом прогнозе отталкиваться только от нашей команды.

Зато легко отталкиваться от Кубы. Редко мы про эту команду читаем какие-либо новости. Осенью сборная участвовала в Лиге наций КОНКАКАФ, где сумела добыть единственную победу за четыре тура – 1:0 с Суринамом. В остальных встречах команда терпела неудачи. Если брать и другие последние игры кубинцев, то они всё-таки часто проигрывают.

Да, точный состав нашей сборной пока неясен. Но я всё-таки не думаю, что команда Карпина проиграет Кубе. Да и в эту международную паузу игра для россиян будет единственной.

Думаю, наша команда выложится и разгромит кубинцев. Поставлю на победу России с форой (-2.5) с коэффициентом 1.84», — сказал Мостовой.