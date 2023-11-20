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Словения — Казахстан: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

Словения — Казахстан: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
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20 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Словения — Казахстан. Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Главный матч года для команды Магомеда Адиева. Перед сборной Казахстана стоит сложнейшая задача, зато всё в её руках. Нужно обыграть Словению на выезде — и путёвка на Евро-2024 в кармане. Любой другой исход будет в пользу соперника, который пока занимает второе место в группе. Чем завершится игра?

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