Северная Македония — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Северная Македония — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.77.

«Северная Македония и Англия сыграют в заключительном туре Евро-2024. Итог этой встречи не повлияет на турнирное положение соперников. Впрочем, и без данного факта, думаю, англичане бы выиграли.

Англия уверенно провела эту квалификацию чемпионата Европы. Только один раз сборная потеряла очки за семь туров – 1:1 с Украиной. Во всех остальных встречах подопечные Саутгейта побеждали и закономерно гарантировали себе выход в финальный этап. За все семь туров «три льва» еще и очень надёжно играли в обороне – пропустили всего три мяча.

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Северная Македония уже точно не выйдет из группы. С семью баллами команда идёт на четвертой строчке и уступает Украине с Италией на шесть очков. Победы в этой квалификации «красные львы» ожидаемо добыли в матчах с Мальтой (2:1 и 2:0). В остальных турах сборная теряла очки.

Да, нельзя сказать, что Северная Македония – слабая команда. Сборная не так плохо выступает, пару дней назад она сумела дважды огорчить оборону Италии, хотя и сама пропустила пять голов – 2:5. Англичанам будет не так просто, но, даже если на поле выйдет не основной состав, они всё равно способны победить. Класс игроков команды Саутгейта намного выше», — сказал Павлюченко.

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