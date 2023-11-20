«Металлург» Магнитогорск — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.84.

«В домашнем матче против новосибирской «Сибири» магнитогорский «Металлург» может упрочить своё лидерство на Востоке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Андрея Разина совсем не случайно идут на первом месте в турнирной таблице у себя на Востоке. В 33 матчах у них 46 очков. А сейчас у команды идёт серия из семи побед подряд. И в неё вошли два выигрыша у «Сибири» — 6:3 дома 8 ноября и 3:2 ОТ на выезде 16 ноября. Лидерами по результативности в этих играх у «Магнитки» являются Максим Карпов, Данила Юров и Денис Зернов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Дэвида Немировски в 32 поединках имеет 33 набранных балла и балансирует на границе плей-офф на Востоке. Два своих последних матча сибиряки проиграли с одинаковым счётом 2:3 в овертайме «Металлургу» и «Куньлуню» в Мытищах. Сергей Дубакин, Владимир Бутузов и Николай Прохоркин сейчас являются лидерами команды. Справятся ли они с «Металлургом» в предстоящей встрече? Бой дадут, но проиграют. Магнитогорцы сейчас сильнее и останавливаться не собираются», — сказал Емелин.