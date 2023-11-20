«Металлург» Магнитогорск — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь».
Ставка: победа «Металлурга» за 1.84.
«В домашнем матче против новосибирской «Сибири» магнитогорский «Металлург» может упрочить своё лидерство на Востоке.
Подопечные Андрея Разина совсем не случайно идут на первом месте в турнирной таблице у себя на Востоке. В 33 матчах у них 46 очков. А сейчас у команды идёт серия из семи побед подряд. И в неё вошли два выигрыша у «Сибири» — 6:3 дома 8 ноября и 3:2 ОТ на выезде 16 ноября. Лидерами по результативности в этих играх у «Магнитки» являются Максим Карпов, Данила Юров и Денис Зернов.
Команда Дэвида Немировски в 32 поединках имеет 33 набранных балла и балансирует на границе плей-офф на Востоке. Два своих последних матча сибиряки проиграли с одинаковым счётом 2:3 в овертайме «Металлургу» и «Куньлуню» в Мытищах. Сергей Дубакин, Владимир Бутузов и Николай Прохоркин сейчас являются лидерами команды. Справятся ли они с «Металлургом» в предстоящей встрече? Бой дадут, но проиграют. Магнитогорцы сейчас сильнее и останавливаться не собираются», — сказал Емелин.