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СКА — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Санкт-Петербурге
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – ЦСКА.

Ставка: победа СКА за 2.33.

Армейское дерби — это всегда интересное, острое и непредсказуемое по своему сюжету зрелище. Тем более сейчас, когда обе команды занимают места по соседству друг с другом в турнирной таблице Западной конференции. У москвичей шестое место, а у питерцев — пятое. И каждая команда провела по 31 игре.

Подопечные Романа Ротенберга разогнались в данный момент хорошо и имеют в своём активе пятиматчевую победную серию. В предыдущей встрече они одолели на выезде ярославский «Локомотив» — 2:1. Ну а лидерами команды прямо сейчас являются Владимир Алистров, Сергей Толчинский и Валентин Зыков. И, конечно, такая стабильность наводит болельщиков команды с берегов Невы на радужные мысли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коллектив Сергея Фёдорова набирает очки со скрипом, но три раза подряд перед армейским дерби выиграл, в последней встрече в гостях у «Сочи» — 3:1. Максим Мамин, Максим Соркин, Никита Нестеров – вот те, кто приносит сейчас ЦСКА наибольшую пользу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Санкт-Петербурге всё решат две-три шайбы, и СКА забросит их на одну больше. Хозяева одержат победу», — сказал Емелин.

Ещё один прогноз на матч:
СКА — ЦСКА. Роману Ротенбергу стоит поучиться у Сергея Фёдорова
СКА — ЦСКА. Роману Ротенбергу стоит поучиться у Сергея Фёдорова
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