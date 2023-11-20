Россия — Куба: прогноз Константина Генича на товарищескую игру

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на товарищеский матч Россия — Куба.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.85.

«Сборная России сыграет заключительный матч в 2023 году, домашняя встреча в Волгограде, как говорят, при очень хорошей явке болельщиков, более 40 тысяч придёт на контрольную товарищескую игру против сборной Кубы.

Что мы знаем про Кубу? Да, пожалуй, ничего. Знаем, что Куба – страна, производящая классные сигары. Понятно, что игра товарищеская, понятно, что сборная всегда находится под огнём критики, особенно после ничейного результата с Кенией, но и до этого были не самые удачные игры. Но дома сборная России что с Ираком, что с Камеруном выигрывала и не пропускала. Пока не было крупных побед, а хотелось бы, чтобы они были.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не знаю, что за соперник Куба, откровенно вам скажу, не знаю возможности этой команды. Мы знаем, что боксёры у кубинцев замечательные, кто-то бегает среди легкоатлетов неплохо у кубинцев, а вот как Куба играет в футбол — не знаю.

Экзотическая такая, уникальная игра для российской команды, для команды Валерия Карпина. Я думаю, что с настроем, с мотивацией здесь проблем быть не должно. Это всего лишь одна игра в этом двухнедельном сборе, было достаточно времени, чтобы и теорию провести, и что-то успеть наиграть в Новогорске на базе. Поэтому с хорошей болельщицкой аудиторией, с хорошей поддержкой в Волгограде сборная должна показать хорошую игру и, самое главное, – хороший результат. Чтобы с хорошим более-менее настроением этот календарный год по товарищеским матчам для сборной России закрыть.

Я думаю, что сборная России одержит крупную победу над сборной Кубы. Поэтому мой прогноз на эту встречу – Россия выиграет с форой (-2,5) за коэффициент 1.85. Дальше думайте сами. Может быть, хороший вариант – Россия забьёт в обоих таймах. Учитывая, что матч товарищеский, то количество замен, я думаю, позволит сборной России поддерживать хороший темп в этом матче», — сказал Генич.