Россия — Куба: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч в Волгограде

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Куба.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.84.

«Россия проведёт очередной товарищеский матч, на этот раз с Кубой. Уверен в успехе нашей национальной команды. Кубинцам подопечные Карпина просто не имеют права проигрывать.

Россияне пока единственное поражение в серии товарищеских матчей за последний год потерпели от Египта U23 (1:2). С тех пор команда дважды сыграла вничью с Катаром (1:1) и с Кенией (2:2), а также обыграла важного соперника – 1:0 с Камеруном. Карпин и его тренерский штаб продолжают миксовать состав, часто давая шанс дебютантам и молодым футболистам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

О Кубе сказать особо нечего. Команда участвует в разных турнирах Северной Америки. Особых успехов она там не добивается. Единственная победа за последние девять игр у кубинцев была в матче с Суринамом (1:0). Конечно, говорить о какой-либо конкуренции тут не приходится.

Да, Россия довольно неровно проводит товарищеские матчи. Но уж Кубу наша сборная обязана обыгрывать. Тем более принимать соперника команде предстоит на своём поле, в Волгограде. Не думаю, что кубинцы смогут тут даже один раз забить. Нас ждёт разгром в исполнении нашей национальной команды», — сказал Павлюченко.