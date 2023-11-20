Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Куба: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч в Волгограде

Россия — Куба: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч в Волгограде
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Куба.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.84.

«Россия проведёт очередной товарищеский матч, на этот раз с Кубой. Уверен в успехе нашей национальной команды. Кубинцам подопечные Карпина просто не имеют права проигрывать.

Россияне пока единственное поражение в серии товарищеских матчей за последний год потерпели от Египта U23 (1:2). С тех пор команда дважды сыграла вничью с Катаром (1:1) и с Кенией (2:2), а также обыграла важного соперника – 1:0 с Камеруном. Карпин и его тренерский штаб продолжают миксовать состав, часто давая шанс дебютантам и молодым футболистам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

О Кубе сказать особо нечего. Команда участвует в разных турнирах Северной Америки. Особых успехов она там не добивается. Единственная победа за последние девять игр у кубинцев была в матче с Суринамом (1:0). Конечно, говорить о какой-либо конкуренции тут не приходится.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Куба
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, Россия довольно неровно проводит товарищеские матчи. Но уж Кубу наша сборная обязана обыгрывать. Тем более принимать соперника команде предстоит на своём поле, в Волгограде. Не думаю, что кубинцы смогут тут даже один раз забить. Нас ждёт разгром в исполнении нашей национальной команды», — сказал Павлюченко.

Полузащитник — очевидный лидер:
Россия — Куба. Александр Головин поведёт за собой
Россия — Куба. Александр Головин поведёт за собой
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android