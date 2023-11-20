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Россия — Куба: прогноз Василия Уткина на товарищеский матч 20 ноября

Россия — Куба: прогноз Василия Уткина на товарищеский матч 20 ноября
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Известный журналист, ведущий, блогер Василий Уткин дал прогноз на товарищеский матч Россия — Куба, который пройдёт в Волгограде.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.90.

«Сборная России является явным фаворитом предстоящей встречи, однако ставить на её победу не очень выгодно – слишком низкий коэффициент. Можно попробовать сыграть на тотале матча, но и здесь как повезёт: команды могут провести как «низовой», так и «верховой» матч. Предлагаю рассмотреть такой вариант: второй тайм результативнее первого. Задача Кубы – сохранить свои ворота неприкосновенными, а России – порадовать своих болельщиков победой. Мне кажется, что кубинцы выдержат первый тайм, но на второй сил уже не хватит», — сказал Уткин.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
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X
П2
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