Россия — Куба: прогноз Василия Уткина на товарищеский матч 20 ноября

Известный журналист, ведущий, блогер Василий Уткин дал прогноз на товарищеский матч Россия — Куба, который пройдёт в Волгограде.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.90.

«Сборная России является явным фаворитом предстоящей встречи, однако ставить на её победу не очень выгодно – слишком низкий коэффициент. Можно попробовать сыграть на тотале матча, но и здесь как повезёт: команды могут провести как «низовой», так и «верховой» матч. Предлагаю рассмотреть такой вариант: второй тайм результативнее первого. Задача Кубы – сохранить свои ворота неприкосновенными, а России – порадовать своих болельщиков победой. Мне кажется, что кубинцы выдержат первый тайм, но на второй сил уже не хватит», — сказал Уткин.