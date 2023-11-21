Хорватия — Армения: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
Поделиться
21 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Хорватия — Армения. Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Сборная Армении уже потеряла шансы на выход на чемпионат Европы. Тем не менее, это была очень достойная кампания для команды Александра Петракова. А вот Хорватия в борьбе, прямая путёвка ещё не обеспечена. Сборная Уэльса отстаёт на два очка, так что хорватам никак нельзя проигрывать Армении. Чем завершится эта встреча?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736
Комментарии
- 21 ноября 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 ноября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 ноября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 ноября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 ноября 2023
-
19:00
Партнерский контент