Хорватия — Армения: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

21 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Хорватия — Армения. Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Сборная Армении уже потеряла шансы на выход на чемпионат Европы. Тем не менее, это была очень достойная кампания для команды Александра Петракова. А вот Хорватия в борьбе, прямая путёвка ещё не обеспечена. Сборная Уэльса отстаёт на два очка, так что хорватам никак нельзя проигрывать Армении. Чем завершится эта встреча?

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