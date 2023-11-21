«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ТМ 6 за 1.41.

«Спартак» наколотил уже 124 шайбы и обосновался на первом месте Запада с отрывом от второго «Динамо» в четыре очка. Следом на москвичами катит ярославский бронепоезд.

«Локомотив» свое набирает, забивает меньше -соперника, в среднем 2,5, но и пропускает не так массивно — в среднем два гола за матч. Команда уступила СКА 1:2, но не по своей воле, возникали серьезные вопросы к судейскому корпусу. До этого ярославцы одержали три победы и забрасывали минимум по две шайбы в каждой встрече.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» удачно провел октябрь и вкатился в ноябрь, имея в активе 6 побед в 8 играх. Матчи с участием красно-белых проходят весело и результативно. Лишь 2 октября случилось сухое поражение 0:3 от армейцев. В гонку бомбардиров вот-вот ворвется Бурмистров, который после переезда в звено к Порядину и Голдобину забросил свою первую шайбу в сезоне.

Очная встреча в Москве завершилась победой гостей, 4:2. Из удивительного — никто не смог реализовать большинство.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

План на эту игру: закрыть Голдобина, лишить оппонента пространства, контролировать эмоции и ТМ 6», — сказала Миронова.