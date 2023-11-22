«Северсталь» — ЦСКА: когда матч КХЛ, во сколько начало, какие прогнозы, кто фаворит

22 ноября состоится матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на телеканале KHL Prime.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.05. Шансы череповчан оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч «Северсталь» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.00.