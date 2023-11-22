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«Северсталь» — ЦСКА: когда матч КХЛ, во сколько начало, какие прогнозы, кто фаворит

«Северсталь» — ЦСКА: когда матч КХЛ, во сколько начало, какие прогнозы, кто фаворит
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22 ноября состоится матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на телеканале KHL Prime.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.05. Шансы череповчан оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч «Северсталь» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Прогноз на матч:
«Северсталь» — ЦСКА. Сергей Фёдоров держится своего курса
«Северсталь» — ЦСКА. Сергей Фёдоров держится своего курса
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