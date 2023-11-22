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«Питтсбург» — «Рейнджерс»: во сколько начало матча регулярного чемпионата НХЛ, прогнозы

«Питтсбург» — «Рейнджерс»: во сколько начало матча регулярного чемпионата НХЛ, прогнозы
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23 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс». Начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.43. Успех «пингвинов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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