СКА — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.74.

«Обсудим матч, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это такой блокбастер, на который я также пойду. Ранее я смотрел матч СКА — ЦСКА. Тогда питерцы выиграли со счетом 2:1 и все было по делу. СКА выиграл шесть матчей подряд. В последнее время СКА научился хорошо играть в обороне, хотя и раньше все было нормально. Но вспомнить стоит матч против «Локомотива», когда СКА выиграл 2:1, но по броскам проиграл 52-12. Питерцы сумели выстоять при таком давлении.

«Спартак» находится в таком состоянии, что сломался до конца календарного года Иван Морозов, а это очень серьезная потеря. На нем держалось первое звено. Коля Голдобин забивает, делает все, что может, но потеря весьма серьезная. Поражение на выезде от «Локомотива» (1:2) было не случайным. Морозова будет не хватать в матче против СКА, хотя у «Лады» «Спартак» без своего лидера выиграл 5:3.

Я веду к тому, что в этом матче будет сложно предсказать тотал. «Спартак» умеет забивать, СКА умеет забивать. Атака может выстрелить, а может и нет. Но можно зайти с такой стороны, что взять тотал СКА больше 2,5 за 1,74.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Можно поверить, что дома СКА против не самого лучшего вратаря в лиге сумеет забросить три шайбы. СКА может хорошо сыграть в нападении. Я не говорю, что точно обыграет, так как дважды уже СКА проиграл «Спартаку», но то было на старте сезона, когда питерцы были в состоянии турбулентности», — сказал Лысенков.