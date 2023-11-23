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СКА — «Спартак»: когда матч КХЛ, во сколько начало, где смотреть онлайн

СКА — «Спартак»: когда матч КХЛ, во сколько начало, где смотреть онлайн
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23 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск. В прямом эфире эту встречу можно будет посмотреть на телеканале «КХЛ ТВ».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.34. Шансы москвичей оценили в 2.79. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аналитики считают, что встреча СКА — «Спартак» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.74. Поставить на то, что выиграют красно-белые, можно за коэффициент 2.09.

Шансы хозяев предпочтительнее:
СКА — «Спартак». Ротенберг найдёт противоядие от тройки Голдобина
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