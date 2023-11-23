СКА — «Спартак»: когда матч КХЛ, во сколько начало, где смотреть онлайн

23 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск. В прямом эфире эту встречу можно будет посмотреть на телеканале «КХЛ ТВ».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.34. Шансы москвичей оценили в 2.79. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Аналитики считают, что встреча СКА — «Спартак» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.74. Поставить на то, что выиграют красно-белые, можно за коэффициент 2.09.