«Амур» – «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.10.

«В Хабаровске между собой встретятся команды, которые отчаянно борются за путёвку в плей-офф. У «Амура» после 33 игр 32 очка и текущее десятое место на Востоке, а у «Северстали» после такого же количества проведённых матчей на очко больше и восьмое место на Западе.

В своём предыдущем поединке хабаровский клуб обыграл в себя дома с минимальным преимуществом «Адмирал» — 2:1. Заброшенные шайбы даются «Амуру» с трудом (70). Меньше голов во всей лиге только у того же «Адмирала». И столько же у «Витязя». Так что, пожалуй, это является основной проблемой команды Андрея Мартемьянова. Вячеслав Грецкий, Артур Гиздатуллин и Александр Щемеров — это те, кто являются лидерами по результативности в последних матчах «амурской» команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2023, пятница. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Череповецкий клуб под руководством Андрея Козырева показывает пока не очень стабильные результаты. Вот и в последней перед вылетом в Хабаровск игре «Северсталь» проиграла у себя дома ЦСКА – 2:3. Кирилл Пилипенко всегда является опасностью для любого соперника. В этом сезоне он настоящий лидер команды.

Конечно, играть гостям будет очень непросто, но если говорить об уровне команд, то сейчас он чуть выше у череповчан. За пределами трёх периодов они и победят», — сказал Емелин.