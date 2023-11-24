«ПСЖ» — «Монако»: ставка Александра Мостового на матч Лиги 1

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.69.

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в одном из центральных матчей всего чемпионата Франции. Сейчас в таблице обе команды ведут борьбу за первенство. Но не думаю, что мы увидим неожиданный успех монегасков всё-таки.

«ПСЖ» выправил ситуацию, которая была в Лиге 1. Со старта сезона команда время от времени теряла очки, из-за чего долго не могла занять первое место. Но вот теперь парижане лидируют. Впрочем, повезло подопечным Энрике с тем, что их соседи по таблице сами начали терпеть неудачи.

«Монако» же лучше выступал в первые месяцы сезона, сразу же боролся за лидерство и даже шёл первым некоторое время. Но долго так выступать у монегасков не получилось — сейчас они уже идут третьими, на несколько очков отставая от «Ниццы» и «ПСЖ».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Монако» ситуация с графиком матчей проще, ведь клуб в этом сезоне пропускает еврокубки. А вот «ПСЖ» вынужден играть на два фронта. И пока что в Лиге чемпионов дела у многократного чемпиона Франции идут не лучшим образом. В двух из четырёх туров команда проиграла. Уже в начале следующей недели парижанам снова предстоит провести матч в рамках Лиги чемпионов.

Помимо графика игр, на исход этого противостояния может повлиять пауза на международные матчи. Конечно, у обоих клубов многие игроки разъехались по сборным. Если брать лидеров, то Головин у «Монако» участвовал в товарищеском матче России с Кубой в начале недели. Хотя сыграл Александр всего один тайм — для победы большего там и не требовалось. А вот главный лидер «ПСЖ», Килиан Мбаппе, провёл на поле в игре сборной Франции меньше получаса — его решили поберечь после многих травм других молодых игроков. Так что француз будет хорошо готов к этому матчу.

Игра очень важна для соперников — оба претендуют на лидерство. «ПСЖ» только-только вернул себе первое место. Вряд ли многократный чемпион страны сейчас сыграет вполсилы и отдаст победу сопернику. «Монако» вряд ли удастся выиграть, я думаю», — сказал Мостовой.