«ПСЖ» — «Монако»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги 1

24 ноября состоится матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Главный матч тура в чемпионате Франции! Чемпион — «ПСЖ» — примет «Монако» Александра Головина. Обе команды находятся в группе лидеров. Парижане пока что даже не вышли на первое место, не говоря о каком-то отрыве. Но видно, что Мбаппе и компания постепенно находят общий язык с Луисом Энрике. Что до нашего полузащитника, то Головин проводит лучший для себя сезон. Он — настоящий лидер в центре поля монегасков. Сможет ли его команда остановить «ПСЖ»?

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