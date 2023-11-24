«Гол на миллион» от Winline: победитель испытал удачу на матче РПЛ «Зенит» – «Краснодар»

Букмекер Winline продолжает акцию «Гол на миллион», в рамках которой лучшие прогнозисты матчей РПЛ получают возможность выиграть миллион рублей. По итогам октября лучшим стал Артём Головин из Тамбова, он испытал свою удачу на матче «Зенит» – «Краснодар».

Артём был близок к цели в каждом из трёх ударов, но не смог поразить ворота. Ты можешь оказаться на его месте и получить свой шанс! Регистрируйся на сайте, оставляй прогнозы на матчи РПЛ и зарабатывай очки. А любой депозит в Winline удвоит их.

Лучшие прогнозисты по итогам недели получают фрибеты и билеты на Winline матч тура РПЛ, а лучший участник по итогам месяца получит шанс выиграть 1 000 000 рублей, забив гол в перерыве Winline Матча Тура.

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