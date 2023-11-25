«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3 за 1.80.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сойдутся в одном из главных матчей этого розыгрыша АПЛ. Две из трёх сильнейших команд Англии на данный момент. Уверен, что противостояние Гвардиолы и Клоппа снова подарит нам яркий матч.

«Ман Сити» ушёл на паузу на международные матчи лидером АПЛ. Впрочем, большого отрыва от преследователей у команды нет – всего одно очко. «Ливерпуль» как раз и идёт на второй строчке, опережая «Арсенал» только по дополнительным параметрам. Раньше их всех обгонял «Тоттенхэм», который в последних турах пару раз проиграл.

Подопечные Пепа Гвардиолы завершили прошлый тур интереснейшим матчем с «Челси». Многие ставили на «горожан» в той игре, но «синие» смотрелись достаточно неплохо – сумели навязать борьбу действующему чемпиону Англии (4:4). «Ливерпуль» тоже недавно сыграл вничью – менее очевидные 1:1 с «Лутон Таун». В той встрече «красные» спаслись только на последних минутах. Впрочем, эту игру можно назвать исключением – в остальных матчах подопечные Юргена Клоппа почти всегда уверенно выигрывали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обоим клубам на следующей неделе предстоит играть в еврокубках. Так что особого преимущества в графике матчей ни у кого сейчас нет. В очных противостояниях в последние годы противники чередовали победы друг над другом.

Матчи «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» всегда очень интересны. Это уже настоящая английская классика последних пяти-шести лет. Сейчас у обоих клубов ещё и неясны стартовые составы из-за травм. Так, например, пока под вопросом участие Холанда у «горожан» в этой встрече.

Я тут очевидного фаворита не вижу, особенно после недавних ничьих у обоих противников. Конечно, вряд ли «Сити» снова забьёт и пропустит по четыре мяча. Но крупного счёта я тут точно жду. Клопп умеет настраивать своих футболистов на такие важные матчи», — сказал Павлюченко.