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ЦСКА — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

ЦСКА — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

«ЦСКА и «Динамо» сойдутся в 16-м туре чемпионата России. Важный матч для обоих клубов – они идут на сериях без поражений и в таблице рядом друг с другом.

Сейчас в РПЛ интересная ситуация, до сих пор сразу пять команд стоят плотно друг к другу. Это относится и к «Динамо» с ЦСКА. Бело-голубые на третьем месте с 25 очками. У армейцев такое же количество баллов – из-за дополнительных параметров они на пятой строчке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последнее время команда Федотова выступает уверенно. Несколько побед коллектив добыл, забивая по три мяча, – 3:1 с «Оренбургом» и 3:2 с «Пари НН». Также ЦСКА поделил очки с «Факелом» — 1:1.

А динамовцы недавно провели результативный матч с «Сочи» — 3:3. В остальных встречах подопечные Лички отличались не так много – часто выигрывали со счётом 2:1. В том числе во время паузы на матчи сборных «Динамо» встречалось с медиафутбольной командой 2DROTS — их противостояния тоже завершилось со счётом 2:1. Хотя, конечно, эту игру всерьёз воспринимать не стоит.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не жду тут от соперников много голов. Клубы находятся примерно в равной форме, давно не проигрывают. Так что они сыграют осторожно, без риска. Плюс на улице уже холодно – активного футбола все 90 минут не будет», — сказал Мостовой.

Сборная пойдёт на пользу армейцам:
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