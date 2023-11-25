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«Балтика» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Калининграде
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Балтика» примет дома «Спартак» в рамках 16-го тура РПЛ. Первый приезд красно-белых в Калининград за долгое время. Думаю, хозяева поля сумеют дать отпор своему противнику.

«Спартак» пока что продолжает выступать довольно нестабильно, чередовал клуб недавно разные результаты. После проигрыша «Факелу» (0:2) последовали ничья с «Локомотивом» (1:1) и победа над «Ростовом» (2:1). В таблице подопечные Абаскаля всё не могут закрепиться хотя бы в топ-5. С 24 очками «Спартак» на шестом месте и уступает трём соперникам выше всего на одно очко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» находится совсем в другой ситуации. Время от времени подопечные Игнашевича начали набирать очки, уже лучше они выступают. Но в таблице команда всё ещё идёт в зоне вылета – «Урал» со спасительной, 12-й позиции опережает калининградцев на четыре очка. Сезон только подошёл к экватору, думаю, «Балтика» ещё поборется за выживание.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не на 100% сейчас уверен в победе «Спартака». Конечно, на бумаге москвичи намного сильнее. Но внутри коллектива всё ещё есть проблемы. А «Балтика» у себя дома после паузы на матчи сборных может собраться и навязать борьбу противнику», — сказал Мостовой.

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