«Милан» — «Фиорентина»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Милан» — «Фиорентина».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Милан» и «Фиорентина» сойдутся в 13-м туре чемпионата Италии. Хозяева поля стали слишком нестабильно выступать, часто они терпят неудачи. Так что я тут не уверен в успехе команды Пиоли.

Уверенно «Милан» смотрелся на старте сезона, почти только выигрывал и боролся за лидерство в чемпионате. Но сейчас ситуация изменилась. За шесть последних встреч во всех турнирах у миланцев была всего одна победа. Хотя успех этот был значимым – 2:1 с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Впрочем, в остальных турах еврокубка подопечные Пиоли не выигрывали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Серии А «Милан» сейчас идёт на серии без побед, состоящей из четырёх матчей. И если неудачи с «Ювентусом» (0:1) и «Наполи» (2:2) ещё не так удивляют, то вот 0:1 с «Удинезе» и 2:2 с «Лечче» уже вызывают вопросы к игровой форме коллектива. В таблице Серии А команда Пиоли уже опустилась на третье место – отставание от «Ювентуса» с «Интером» довольно велико.

«Фиорентина» же таких перспектив, как «Милан», в этом сезоне не имела. Так что положение команды в таблице выглядит довольно неплохим – шестая строчка. Тем более «Аталанта» опережает «фиалок» только по дополнительным параметрам. Мог бы коллектив идти и выше в турнире, но недавно он вышел на небольшую серию поражений, в том числе нижестоящим «Лацио» (0:1) и «Эмполи» (0:2).

Я тут не вижу очевидного фаворита. У «Милана» сейчас слишком много проблем – клубу ещё и скоро предстоит играть в Лиге чемпионов. У «Фиорентины» матч в еврокубке на несколько дней позже, так что «фиалки» будут более расслаблены», — сказал Мостовой.