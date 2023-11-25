«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ

25 ноября состоится матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало — в 15:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Встреча лидеров в чемпионате Англии! Пеп Гвардиола против Юргена Клоппа. «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, но мерсисайдцы отстают всего на одно очко. Кроме того, «Сити» теряет очки в матчах с серьёзными соперниками: поражение от «Арсенала», ничья с «Челси». Чем завершится это противостояние?

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