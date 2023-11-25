ЦСКА — «Динамо»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

25 ноября состоится матч РПЛ ЦСКА — «Динамо». Начало — в 17:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Братское дерби в РПЛ! ЦСКА, несмотря на огромные кадровые проблемы, выглядит очень достойно и наметился как минимум на призовую тройку. Туда же метят и динамовцы, но пока Марцел Личка никак не может найти баланс между обороной и атакой. Хотя по составу бело-голубые очень сильны. Чем завершится игра?

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