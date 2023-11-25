«Зенит» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Сочи» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 за 1.75.

«Зенит» в тепле, под крышей будет принимать дома «Сочи». «Зенит» — второй, но по календарю он вполне может обойти «Краснодар» в ближайшие три тура и уйти на зимнюю паузу лидером российского чемпионата.

«Зенит» был хорош во втором тайме в игре с «Краснодаром», «Зенит» был убедителен. Пока была пауза, «Зенит» съездил в Баку, сыграл товарищеский матч против «Нефтчи» — проиграл 1:2, пропустив два мяча от Резиуана Мирзова.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сочи» вроде начал потихонечку приходить в себя, но вот последний матч не удался сочинцам — проиграли «Рубину» 0:2, ещё и потеряли Кравцова из-за удаления.

«Зенит», преследуя «Краснодар», предельно мотивирован, предельно зол. Команда хорошо сейчас готова, хорошо действует, поэтому «Зенит» выиграет, но, скорее всего, это будет не очень результативная игра. «Сочи» вообще редко результативно играет. Поэтому, если «Зенит» грамотно сыграет в обороне, проблем у него быть не должно», — сказал Генич.