«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ 25 ноября

Известный комментарий Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.77.

«После паузы на матчи сборных английский футбол возвращается, причем очень красивым матчем. Игра очень статусная, так как обе команды вверху таблицы, плюс ещё «Арсенал» туда поглядывает и «Тоттенхэм». Это всего лишь 13-й тур, то есть чемпионская гонка в самом разгаре.

Конечно, «Ливерпуль» жалуется, что ему приходится играть так рано, а тут ещё и были матчи сборных, поэтому Мак Аллистер возвращается из Аргентины и бразильцы также. Это действительно большая проблема, но правила для всех едины.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я бы обратил внимание, что «Ливерпуль» выступает лучше прошлого сезона аж на семь очков. Кажется, что команда наконец-то слепила свою полузащиту, но это всё кажется, так как процесс ещё идёт. Процесс «Ливерпуля» 2.0 от Юргена Клоппа ещё точно не завершён. Пусть Салах в отличной форме и его связка с Нуньесом роскошна, но в соперниках «Манчестер Сити».

Этот «Манчестер Сити» устроил недавно триллер в матче с «Челси», который несколько насторожился травмой Холланда, но он вполне может сыграть в предстоящем матче после пропуска встречи с Шотландией. «Манчестер Сити» — это готовый проект. Это команда, которая дома уже давно не проигрывала.

Думаю, что игра будет голевая. «Манчестер Сити» может пропустить, но вряд ли снова четыре, а вот забить четыре — почему бы и нет. Да, ван Дейк в отличной форме, и его противостояние с Холландом будет интересным, но там есть и другие ребята, которые могут забивать. Обратил бы внимание на Доку, который очень сильно сейчас влияет на состояние «Манчестер Сити». Думаю, что тут «Манчестер Сити» выиграет, а на победу дают очень неплохой коэффициент», — сказал Казанский.